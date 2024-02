Damit hat keiner bei Hon Hai Precision Industryadr gerechnet!

Die Hon Hai Precision Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,6 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 6,42 USD lag, was einer Abweichung von -2,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,44 USD) weicht mit -0,31 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hon Hai Precision Industry-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hon Hai Precision Industry besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen und an nur zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein neutrales Bild für die Aktie von Hon Hai Precision Industry. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 64 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (Wert: 53,15) bestätigt diese Einschätzung, so dass die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.