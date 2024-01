Damit hat keiner bei Hochtief gerechnet!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Hochtief ist neutral, wie Analysten anhand von Daten aus sozialen Plattformen festgestellt haben. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Hochtief diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hochtief derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hochtief-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hochtief.

Fundamental betrachtet wird Hochtief als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 14,69 beträgt, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,47 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.