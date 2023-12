Damit hat keiner bei Hisense Electric gerechnet!

Hisense Visual übertrifft die Branche um fast 53 Prozent in der letzten 12-Monats-Performance. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" war die Aktie von Hisense Visual um 58,16 Prozent gestiegen, während der Branchendurchschnitt nur bei 5,42 Prozent lag. Eine ähnliche Outperformance zeigt sich auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, wo Hisense Visual um 50,98 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem insgesamt guten Rating für das Unternehmen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hisense Visual-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 92,22, was als "Schlecht" empfohlen wird, während der RSI25 für 25 Tage mit 69,14 eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungs- und Diskussionsanalyse zeigt jedoch eine deutliche Verbesserung der Stimmung für Hisense Visual in den vergangenen Wochen. Das Unternehmen erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zugenommen haben.

Die Anleger-Stimmungsbarometer zeigt ebenfalls ein positives Bild, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv über Hisense Visual diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion. Trotz automatischer Analysen, die in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale ergaben, wird Hisense Visual insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments eingestuft.