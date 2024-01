Damit hat keiner bei Hirequest gerechnet!

In den letzten Wochen konnte bei Hirequest keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hirequest daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Die Basis des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hirequest diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, an einem Tag war die Stimmung eher negativ. Auch aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft. Somit erhält Hirequest insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der aussagt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hirequest-Aktie beträgt aktuell 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 46,09), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für Hirequest.

Analysten haben die Aktie von Hirequest in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Auch das mittlere Kursziel liegt bei 29 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 15,35 USD eine erwartete Kursentwicklung von 88,93 Prozent bedeutet, und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Hirequest.