Damit hat keiner bei Henderson Investment gerechnet!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Henderson Investment wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Henderson Investment als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 144,48 insgesamt 285 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel", der 37,57 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Die Dividendenrendite von Henderson Investment beträgt aktuell 6,37 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (6,22) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Henderson Investment aktuell bei 0,22 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,13 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -40,91 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein schlechtes Signal. Insgesamt wird daher auch aus technischer Sicht eine schlechte Bewertung abgegeben.