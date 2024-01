Damit hat keiner bei Hbm Holdings Ltd gerechnet!

Die Hbm-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, da der Aktienkurs bei 1,72 HKD liegt, was einem Abstand von -0,58 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 1,73 HKD entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,61 HKD, was einer Differenz von +6,83 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hbm-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 49,1 ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Hbm-Aktie basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung für Hbm ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten Wochen dominierten. Ebenso wird die Diskussionintensität in den sozialen Medien als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Hbm-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.