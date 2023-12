Damit hat keiner bei HIVE Blockchain Technologies gerechnet!

Die technische Analyse von Hive Digital zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem gemischten Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,79 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 4,92 CAD liegt, was einer Abweichung von +2,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 4,39 CAD, was über dem letzten Schlusskurs von 4,92 CAD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Hive Digital daher mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hive Digital derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das KGV von Hive Digital derzeit bei 2,57 liegt und somit 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungen von 38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Hive Digital liegt bei 56,61, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 44,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse von Hive Digital gemischte Ergebnisse, die zu einer neutralen Gesamteinschätzung führen.