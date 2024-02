Damit hat keiner bei Gunze gerechnet!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können die Einschätzungen für Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Gunze wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Gunze in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für Gunze beträgt 41,82, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 34 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Gunze auf 4710,53 JPY beziffert, während die Aktie selbst einen Kurs von 5650 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,94 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50-Abstand von +8,35 Prozent führt zu der Bewertung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut" für Gunze.