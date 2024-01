Damit hat keiner bei Guizhou Bailing Pharmaceutical gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Harbour Energy Plc.":

Der Aktienkurs von Guizhou Bailing Pharmaceutical verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,14 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche fielen im Durchschnitt um -0,67 Prozent, was bedeutet, dass Guizhou Bailing Pharmaceutical im Branchenvergleich um -10,47 Prozent unterperformte. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,05 Prozent im letzten Jahr, und Guizhou Bailing Pharmaceutical lag 8,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Guizhou Bailing Pharmaceutical festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine wesentlichen Veränderungen, weshalb das Unternehmen auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen vorherrschten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Diese gemischte Stimmung führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass Guizhou Bailing Pharmaceutical weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (40,71 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (47,63) weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Guizhou Bailing Pharmaceutical in verschiedenen Kategorien mit "Neutral" bewertet wird, sowohl hinsichtlich des Aktienkurses, des Sentiments in den sozialen Medien als auch des Relative Strength Index.