Damit hat keiner bei Guangzhou Zhujiang Industrial Development gerechnet!

Die technische Analyse der Guangzhou Pearl River Development-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +1,61 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +0,53 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI der letzten 25 Tage (50,54) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Guangzhou Pearl River Development-Aktie. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments geführt, da ein Überhang von Verkaufssignalen festgestellt wurde.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls negative Tendenzen, sowohl hinsichtlich der Diskussionsintensität als auch der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.