Damit hat keiner bei Guangdong Zhaoqing Star Lake Biological gerechnet!

Die technische Analyse der Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,16 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,15 CNH liegt, was einer Abweichung von -19,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 4,5 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong-Aktie liegt bei 33,67, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong deuten auf eine positive Stimmung rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Star Lake Bioscience Zhaoqing Guangdong 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus dieser Perspektive ist das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.