Damit hat keiner bei Guangdong Investment gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Guangdong Investment":

Die Anleger von Guangdong Investment wurden in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Guangdong Investment festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Hinsichtlich der Dividende weist Guangdong Investment derzeit eine Dividendenrendite von 10,72% auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,91% in der Wasserversorgungsbranche. Aufgrund dieser Differenz von 4,82 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell wird Guangdong Investment mit einem Wert von 3,51 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" eingestuft.