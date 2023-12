Damit hat keiner bei GreenMobility A/S gerechnet!

Die technische Analyse von Greenmobility A- zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 42,37 DKK, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 33,9 DKK (-19,99 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 34,09 DKK, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs nur leicht darunter liegt (-0,56 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Greenmobility A- auf Basis trendfolgender Indikatoren also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite bei 0 Prozent, was 10,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Straße und Schiene" liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 10 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 48, was auf ein neutral bewertetes Wertpapier hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 45,42). Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Greenmobility A- also mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Greenmobility A- haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Greenmobility A- für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.