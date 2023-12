Damit hat keiner bei Gray Television gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Gray Television ergibt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zur Einschätzung der Aktie, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Gray Television bei 7,94 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,92 USD, was einen Abstand von -0,25 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 7,13 USD, was einer Differenz von +11,08 Prozent entspricht und somit ein positives Signal darstellt. Insgesamt führt die technische Analyse zu einer guten Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Gray Television liegt bei 58,14, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Dynamik der Aktienkurse für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 47,02, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie von Gray Television, basierend auf der Analyse des Sentiments, der Diskussionen und der technischen Indikatoren.