Damit hat keiner bei Grand Brilliance gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Grand Brilliance-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 33) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 50) bestätigen dieses Ergebnis. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Grand Brilliance.

Investoren, die aktuell in die Aktie von Grand Brilliance investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 5,48 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,58 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens mit "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist neutral, wie die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt. Die Themen rund um den Wert wurden überwiegend neutral diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grand Brilliance liegt mit einem Wert von 10,13 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer günstigen Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Grand Brilliance-Aktie auf Basis des RSI, der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung und fundamentaler Kriterien.