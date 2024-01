Damit hat keiner bei Goodbaby gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Goodbaby-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,52 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,66 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +26,92 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls bei 0,52 HKD, was eine Abweichung von +26,92 Prozent ergibt und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Goodbaby bei 7,81 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,93 Prozent, wobei Goodbaby mit 11,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund der guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Goodbaby daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Goodbaby aktuell 0, was eine negative Differenz von -6,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Goodbaby von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.