Damit hat keiner bei Gome Retail gerechnet!

Die Stimmung der Anleger bei Gome Retail in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Beiträgen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um zusätzliche Informationen zur Bewertung der Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") weist Gome Retail eine Rendite von -67,66 Prozent auf, was mehr als 78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 1,87 Prozent. Gome Retail liegt mit 69,53 Prozent deutlich darunter und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt für Gome Retail 0 Prozent und liegt damit leicht unter dem Durchschnitt von 0,06 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten Wochen kaum Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.