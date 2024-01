Damit hat keiner bei Golf Digest Online gerechnet!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um Golf Digest Online in den letzten Wochen relativ stabil geblieben ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war dabei ebenfalls unauffällig. Aus diesen Gründen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Golf Digest Online bei 772,64 JPY liegt, während der tatsächliche Kurs bei 642 JPY liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral verliefen. Auch in den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Golf Digest Online derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für Golf Digest Online auf Basis der genannten Analysen.