Damit hat keiner bei Global Net Lease gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Kurs als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Global Net Lease Inc liegt bei 38,2, was einer „Neutral“-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,44 und zeigt ebenfalls eine „Neutral“-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 9,45 USD für die Aktie der Global Net Lease Inc. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,35 USD, was einem Unterschied von -22,22 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden häufig im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (8,3 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,45 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Global Net Lease Inc-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten Wochen wurde bei Global Net Lease Inc keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stimmung oder die Diskussion über das Unternehmen registriert wurden, wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet jedoch auf eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, wofür eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Global Net Lease Inc für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Global Net Lease Inc-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht. Kurzfristig aus institutioneller Sicht gilt die Aktie als "Gut"-Titel, da es 1 Gut- und 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen aus der jüngsten Zeit gibt. Das Kursziel der Analysten wird bei 12 USD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von 63,27 Prozent bedeuten würde und daher zur Einstufung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von der Redaktion.