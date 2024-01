Damit hat keiner bei Givaudan gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Die Givaudan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3036,07 CHF erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3396 CHF, was einem Unterschied von +11,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3287 CHF wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt mit einem Unterschied von +3,32 Prozent in ähnlicher Höhe. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Givaudan ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt. In der Analyse aus den sozialen Medien ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, obwohl auch 6 Schlecht-Signale zu verzeichnen waren.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Givaudan-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 24,15 Prozent erzielt – 26,41 Prozent über dem Durchschnitt. Die Bewertung auf dieser Stufe fällt daher insgesamt "Gut" aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Givaudan-Aktie zeigt eine Ausprägung von 59,29 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 40,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Insgesamt erhält die Givaudan-Aktie gemäß der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnittsschlusskurs, der Anleger-Stimmung und dem Branchenvergleich.