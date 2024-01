Damit hat keiner bei Ginkgo Bioworks Holdings Registered (A) gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Ginkgo Bioworks Holdings":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Ginkgo Bioworks hat sich in den sozialen Medien in den letzten Wochen negativ entwickelt. Während an drei Tagen positive Themen vorherrschten, war die Diskussion an zehn Tagen von negativen Kommentaren geprägt. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch, hat sich das Sentiment der Anleger wieder zu positiven Themen verschoben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ginkgo Bioworks derzeit 2,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Kurzfristig wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen, liegt die Einstufung bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,27 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Ginkgo Bioworks beträgt derzeit 93,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,27, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält Ginkgo Bioworks daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.