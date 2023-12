Damit hat keiner bei Genfit gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Genfit":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Genfit diskutiert, und dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen geäußert. In den vergangenen Tagen gab es weder viele positive noch viele negative Themen rund um Genfit, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Genfit gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb auch hier eine "neutrale" Bewertung vorliegt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genfit-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von +3,76 Prozent und führt zu einer "neutralen" Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "guten" Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "neutrale" Bewertung.

Insgesamt erhält Genfit somit eine "neutrale" Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Stimmung und Kommunikationsfrequenz, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.