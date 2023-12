Damit hat keiner bei GTN gerechnet!

Die Gtn-Aktie wird anhand der technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,43 AUD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,485 AUD, was einem Unterschied von +12,79 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,39 AUD wurde übertroffen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Gtn war in den letzten Tagen neutral. Dies zeigt sich auch in den Diskussionen in den sozialen Medien sowie in den neutralen Nachrichten über das Unternehmen. Aus dieser Stimmungsanalyse ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gtn-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, sowohl über 7 Tage (RSI bei 11,11) als auch über 25 Tage (RSI bei 20). Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden. Daraus resultiert eine insgesamt "Neutral"-Bewertung für die langfristige Stimmungslage.

Insgesamt erhält die Gtn-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch in der Anlegerstimmung und im Sentiment eine überwiegend "Neutral"-Bewertung.