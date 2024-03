Damit hat keiner bei Friedrich Vorwerk Group gerechnet!

Das Anleger-Sentiment für die Friedrich Vorwerk-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün und negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Friedrich Vorwerk-Aktie liegt bei 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die RSI-Bewertung auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der Wert bei 56,68 liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes über einen längeren Zeitraum ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Friedrich Vorwerk-Aktie von 15,34 EUR mit +20,79 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 15,13 EUR auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.