Damit hat keiner bei Freshworks gerechnet!

Die Freshworks-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 7 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 19,78 USD, was einem Abwärtspotenzial von -15,8 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung im Stimmungsbild für Freshworks festgestellt. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien hat zugenommen, was als positiv bewertet wird.

In der technischen Analyse schneidet die Freshworks-Aktie ebenfalls gut ab. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 18 USD, während der letzte Schlusskurs bei 23,49 USD liegt. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen liegt der Schlusskurs über dem Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie einen Wert von 69,26 für 7 Tage, was als neutral eingestuft wird. Für 25 Tage ergibt sich ein Wert von 30, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als neutral bewertet.