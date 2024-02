Damit hat keiner bei Freja eID AB gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Freja Eid liegt bei 40,74 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 58,89 und signalisiert ebenfalls eine „Neutral“-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Freja Eid im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt „Gut“-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Freja Eid von 7,36 SEK eine Entfernung von +4,4 Prozent vom GD200 (7,05 SEK), was ein „Neutral“-Signal bedeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,63 SEK, was zu einem Abstand von -3,54 Prozent führt und ebenfalls ein „Neutral“-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Freja Eid-Aktie als „Neutral“ bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um eine Aktie sind wichtige Indikatoren für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Untersuchung der Aktie von Freja Eid ergibt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Freja Eid zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem „Neutral“-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Freja Eid in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".