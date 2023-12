Damit hat keiner bei Forward Air gerechnet!

Der Aktienkurs von Forward Air zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Industrie-Sektor eine Rendite von -39,91 Prozent, was mehr als 186 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Luftfracht und Logistik-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 11,63 Prozent verzeichnete, schneidet Forward Air mit 51,54 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Forward Air-Aktie in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufwies. Auch die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich kaum. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Forward Air liegt bei 40,66 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,75 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Forward Air bei 87,75 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 65,61 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand von -25,23 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 66,91 USD, was einer Differenz von -1,94 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung für die Forward Air-Aktie.