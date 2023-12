Damit hat keiner bei Fortis Srs J Cum Red First Prf gerechnet!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Fortis -Canada zeigt die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer negativen Bewertung führt. Daher erhält die Aktie von Fortis -Canada bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Fortis -Canada-Aktie ein Durchschnitt von 56,12 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 54,24 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen Abweichungen von -3,35 Prozent bzw. -1,86 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortis -Canada 23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Stromversorger"-Branche auf eine Unterbewertung hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fortis -Canada-Aktie liegt bei 71,38, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 60, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".