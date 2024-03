Damit hat keiner bei Formycon gerechnet!

In den letzten vier Wochen konnten bei Formycon positive Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien zeigt, dass Formycon in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend positiv bewertet wurde. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Formycon mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,62 % in der Biotechnologie. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Formycon-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert liegt bei 51,97 und der RSI25-Wert bei 50,27, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.