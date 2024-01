Damit hat keiner bei Focus Impact Acquisition gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Focus Impact Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI), ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Focus Impact Acquisition. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Hingegen ist der 25-Tage-RSI neutral, da Focus Impact Acquisition weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Focus Impact Acquisition keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Focus Impact Acquisition für diese Stufe daher ein "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Focus Impact Acquisition derzeit 0,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +2,25 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

In den letzten zwei Wochen wurde Focus Impact Acquisition von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.