Damit hat keiner bei Ferrari gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ferrari-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 16, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 29,51 liegt, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Ferrari-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating nach dem RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ferrari in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 28,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche, die bei 0 Prozent lag. Sowohl im Vergleich zur Automobilbranche als auch zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent hatte, erzielt Ferrari eine überdurchschnittliche Performance, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrari einen Wert von 57 auf, was ähnlich dem Branchendurchschnitt von ca. 0 Prozent ist. Infolgedessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf diesen fundamentalen Kriterien.

Schließlich hat Ferrari eine Dividendenrendite von 0,49 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ferrari-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.