Damit hat keiner bei Felix Holdings gerechnet!

Das Internet und die sozialen Medien können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen der Aktien. In Bezug auf die Diskussionen über Felix wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb die Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Felix-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,12 AUD. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,18 AUD, was einer Differenz von +50 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,19 AUD), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,26 Prozent), was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Felix-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Aktienkurse beeinflussen. Die Kommentare und Befunde zu Felix auf sozialen Plattformen waren neutral, ebenso wie die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Felix-Aktie beträgt 83, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Felix-Aktie.