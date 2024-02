Damit hat keiner bei Federal Home Loan Mortgagecj Pref gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) der Federal Home Loan Mortgage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was auch als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei der Federal Home Loan Mortgage nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für diesen Punkt eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Federal Home Loan Mortgage aktuell bei 3,37 USD verläuft, was die Einstufung "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4,95 USD, was einen Abstand von +46,88 Prozent aufbaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,63 USD, was einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.