Addsino Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Addsino in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Auch hier erhält Addsino eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 67,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Addsino.

Die Dividendenrendite für Addsino beträgt 0,43 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht über dem Durchschnitt für diese Aktie. Daher erhält Addsino eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Addsino einen Wert von 9,64 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,5 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -11,83 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,78 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem Abstand von -3,19 Prozent führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.