Damit hat keiner bei Fangda Special Steel gerechnet!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des öffentlichen Interesses an bestimmten Aktien. Diskussionen in sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. In Bezug auf Fangda Special Steel wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Fangda Special Steel mit 4,42 CNH derzeit -1,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -6,36 Prozent zum GD200 als schlecht eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Fangda Special Steel diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen im Vordergrund standen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten jedoch negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Fangda Special Steel mit einer Rendite von -30,84 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 5,89 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.