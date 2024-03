Damit hat keiner bei FIH gerechnet!

Die Aktie von Fih hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 234,99 GBP verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 215 GBP, was einer Abweichung von -8,51 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" zu bewerten ist. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnittsschlusskurs 216,5 GBP, was einer Abweichung von -0,69 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Fih-Aktie.

Die Dividende von Fih beträgt 3,12 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (11,74 %) niedriger ist. Die Differenz von 8,62 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fih mit einem Wert von 8,79 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und daher als unterbewertet einzustufen ist. Das Branchen-KGV liegt bei 63,1, was einen Abstand von 86 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Fih wird neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzt. Die Analysten haben auf sozialen Plattformen neutral kommentiert und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit, dass Fih hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.