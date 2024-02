Damit hat keiner bei Estee Lauder gerechnet!

Der Aktienkurs von Estee Lauder Cos hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,73 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 133,61 Prozent, was bedeutet, dass Estee Lauder Cos im Branchenvergleich um -175,33 Prozent unterperformt hat. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 81,59 Prozent, wobei Estee Lauder Cos um 123,32 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Estee Lauder Cos liegt derzeit bei 155,19 USD. Da der Aktienkurs bei 145,02 USD gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -6,55 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) 139,81 USD, was einer Differenz von +3,73 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Estee Lauder Cos liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 36,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Estee Lauder Cos somit ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Estee Lauder Cos beträgt derzeit 93,69, was 105 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.