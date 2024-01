Damit hat keiner bei Eli Lilly and gerechnet!

Der Aktienkurs von Eli Lilly & hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 72,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -9,38 Prozent gefallen, was darauf hindeutet, dass Eli Lilly & eine Outperformance von +81,49 Prozent erreicht hat. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor hat das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, nämlich 69,02 Prozent über dem Durchschnittswert von 3,08 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Eli Lilly & in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Eli Lilly & derzeit +4,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird jedoch eine Einstufung als "Gut" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei +20,42 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 61,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,98, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie von Eli Lilly & insgesamt als "Neutral" bewertet.