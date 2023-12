Damit hat keiner bei EPIC Suisse gerechnet!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Epic Suisse als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Epic Suisse-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,94, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Epic Suisse in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Epic Suisse wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Epic Suisse mittlerweile auf 62,95 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 63,8 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,35 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist derzeit einen Stand von 63,71 CHF auf, was zu einem Abstand von +0,14 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral" für die Epic Suisse-Aktie.