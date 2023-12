Damit hat keiner bei Digital Hollywood Interactive gerechnet!

Die technische Analyse von Digital Hollywood Interactive zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 0,05 HKD gestiegen ist, während der Aktienkurs bei 0,041 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -18 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 HKD, was einer Distanz von +2,5 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Digital Hollywood Interactive liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,5 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist also "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Digital Hollywood Interactive mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung gegenüber Aktien kann auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in den sozialen Medien beeinflusst werden. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt eine neutrale Haltung der Nutzer gegenüber Digital Hollywood Interactive. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.