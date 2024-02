Damit hat keiner bei Diageo gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Analysteneinschätzung für Diageo sieht insgesamt neutral aus, da 1 Kaufempfehlung, 3 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Einstufung vorliegen. Im letzten Monat gab es 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer insgesamt positiven kurzfristigen Gesamteinschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Diageo liegt bei 3180 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 8,63 Prozent entspricht.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen negative. In den letzten Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Diageo, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen.

Die Dividendenrendite von Diageo liegt bei 2,76 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,02 Prozentpunkten bedeutet, wodurch die Dividendenpolitik des Unternehmens negativ bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Diageo-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Diageo daher eine neutrale bis negative Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Diageo-Analyse vom 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Diageo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Diageo-Analyse.

Diageo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...