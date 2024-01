Damit hat keiner bei Desert Mountain Energy gerechnet!

Derzeit schüttet Desert Mountain Energy niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,66 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,66 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete Desert Mountain Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -84,56 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -74,14 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -10,43 Prozent gefallen sind. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,43 Prozent im letzten Jahr, wobei Desert Mountain Energy 74,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand dieses RSI beträgt der aktuelle Wert für Desert Mountain Energy 38,46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung für dieses Signal als "Neutral" betrachtet. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 57, was signalisiert, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Desert Mountain Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Desert Mountain Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.