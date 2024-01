Damit hat keiner bei Dadi International gerechnet!

In den letzten vier Wochen konnten bei der Aktie von Dadi keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild in den sozialen Medien festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,02 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,017 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -15 Prozent. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 0,03 HKD einen Abstand von -43,33 Prozent auf, was ebenfalls zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dadi-Aktie derzeit mit einem Wert von 71,43 als überkauft gilt, was zu einer negativen Bewertung führt. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch erhält die Dadi-Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung im RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Dadi-Aktie wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, und hauptsächlich neutrale Themen wurden diskutiert. Daher wird das Unternehmen insgesamt als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Dadi bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.