Damit hat keiner bei Crocodile Garments gerechnet!

Die Crocodile Garments-Aktie hat in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen erhalten. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,142 HKD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,14 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Crocodile Garments-Aktie eine Rendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Crocodile Garments-Aktie einen Wert von 12 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche ein KGV von 32 haben. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion.

Insgesamt erhält die Crocodile Garments-Aktie damit unterschiedliche Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.