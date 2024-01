Damit hat keiner bei Cortexyme gerechnet!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Quince Therapeutics, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant geändert. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein neutrales Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Quince Therapeutics liegt bei 62,86, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 40,92, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 1,05 USD um 18,6 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen jedoch eine gute Bewertung, da der Schlusskurs darüber liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Anlegerstimmung hin. In den letzten Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen zu Quince Therapeutics geäußert, was zu einer guten Einschätzung des Unternehmens führt. Insgesamt ist die Aktie aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.