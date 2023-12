Damit hat keiner bei Cookpad gerechnet!

Die Diskussionen rund um Cookpad auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens weder positiv noch negativ sind. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine deutliche Tendenz zu positiven oder negativen Themen in Bezug auf Cookpad. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge weisen keine signifikanten Unterschiede auf. Daher wird auch in diesem Punkt das Unternehmen mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Einstufung als "Schlecht". Der Kurs der Aktie liegt um -29,18 Prozent über dem GD200. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von +1,79 Prozent, was eine Einstufung als "Neutral"-Wert zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt bei Cookpad eine Einstufung als "Neutral" sowohl auf einem Zeitraum von 7 Tagen (69,23) als auch auf einem Zeitraum von 25 Tagen (50,88).

Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" bezüglich der Anlegerstimmung und der technischen Analyse bei Cookpad.