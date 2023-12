Damit hat keiner bei Community Healthcare gerechnet!

Die Community Healthcare Trust Inc wird derzeit an der Börse mit einem Kurs von 26,83 USD gehandelt, was einem Rückgang von 2,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Kurzfristig wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Der Abstand zum GD200 der vergangenen 200 Tage beträgt hingegen 17,27 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index (RSI) beträgt der aktuelle Wert 60,36, was weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation signalisiert. Daher wird auch hier eine Bewertung von "Neutral" vergeben. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet auch in diesem Fall die Einstufung "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Community Healthcare Trust Inc insgesamt eine Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wird. Von den 1 Bewertungen waren 1 positiv und 0 neutral oder negativ. Die Kursprognose von 48 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 78,9 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz in den sozialen Medien wurden keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke wurden daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Community Healthcare Trust Inc daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".