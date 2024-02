Damit hat keiner bei Coloplast gerechnet!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Coloplast A-Aktie in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion die Aktie neutral bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht besonders im Fokus der Anleger steht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 806,13 DKK, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 792,8 DKK lag, was einer Abweichung von -1,65 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 781,62 DKK liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von +1,43 Prozent nahe am Durchschnitt, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Vergleicht man Coloplast A- mit dem Branchen-Durchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, so erscheint die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34,17, was einem Abstand von 32 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,62 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine gute Empfehlung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" schneidet Coloplast A- mit einer Rendite von -7,5 Prozent um mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt ab. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,05 Prozent, wobei Coloplast A- mit 5,55 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird auch in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung vergeben.