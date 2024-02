Damit hat keiner bei Coloplast gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Coloplast A-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 32,35, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls auf Neutralität hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Coloplast A-Aktie aktuell 34,17 und liegt damit 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 50. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Coloplast A- nur geringfügig niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, mit einem Unterschied von 0 Prozentpunkten (2,75 % gegenüber 2,75 %). Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Coloplast A- diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.