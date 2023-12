Damit hat keiner bei China Zheshang Bank Co gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Addvantage Technologies Group":

Die China Zheshang Bank wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung in Bezug auf die Bank gilt daher insgesamt als neutral.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert der China Zheshang Bank beträgt 45,45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, also die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 50. Insgesamt wird die Einschätzung für die RSI daher als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 11,7 Prozent liegt die China Zheshang Bank 4,52 Prozent über dem Branchendurchschnitt von Handelsbanken. Somit wird die Aktie als ein lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der China Zheshang Bank mit -21,94 Prozent mehr als 14 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Handelsbanken-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -9,91 Prozent liegt die Bank mit 12,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.